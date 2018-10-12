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12 Ekim 2018 Cuma 18:39

Büfede uyuşturucu ticaretine gözaltı

Samsun’da bir büfede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Büfede uyuşturucu ticaretine gözaltı
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Samsun’da bir büfede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, büfede uyuşturucu satışı yapıldığına dair yaptıkları takip ve çalışma sonucu K.C.’yi takibe aldı. K.C. ile irtibatlı olduğu ileri sürülen 2 kişiden 0.44 gram esrar maddesi elde edildi. Olayla ilgili büfede yapılan aramada 1.68 gram esrar, sigara paketi içinde 0.30 gram esrar ve 1 adet esrarlı sigara ele geçti. Gözaltına alınan K.C.’nin üst aramasında ise 24.56 gram esrar elde edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen K.C., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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