Bulgar gazeteci cinayetinde Almanya’da bir şüpheli yakalandı

Bulgar araştırmacı ve gazeteci Victoria Marinova ’nın öldürülmesiyle ilgili Almanya’da bir şüpheli gözaltına alındı.

Bulgar araştırmacı ve gazeteci Victoria Marinova ’nın öldürülmesiyle ilgili Almanya’da bir şüpheli gözaltına alındı.

Bulgaristan İçişleri Bakanı Mladen Marinov’un yaptığı açıklamaya göre, DNA testleri ve diğer kanıtların sonuçlarına göre Bulgar gazeteci Victoria Marinova ’nın öldürülmesiyle ilgili bir şüpheli Almanya’da yakalandı. Marinov, 20’li yaşlardaki zanlı Severin Kasimov’un olay yerinin yakınlarında yaşadığını söyledi.

Araştırmacı-gazeteci Victoria Marinova, Cumartesi günü Bulgaristan’ın Ruse şehrinde öldürülmüştü. Bulgaristan yetkilileri, 30 yaşındaki gazetecinin tecavüz edildikten sonra boğularak öldürüldüğünü duyurmuştu. Victoria Marinova, TVN televizyon kanalında muhabirlik ve sunuculuk yapıyordu. Öldürülmeden önce Avrupa Birliği (AB) fonları ile ilgili bir yolsuzluk iddiasını araştıran Marinova, Avrupa’da bir yıl içinde öldürülen üçüncü gazeteci oldu.