Bulgar gazeteci cinayetinde bir gözaltı

Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde, tecavüze uğrayan ve öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova’nın cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Bulgaristan’ın Rusçuk kentinde, tecavüze uğrayan ve öldürülen kadın gazeteci Viktoria Marinova’nın cinayetiyle ilgili bir kişi tutuklandı.

Ruse kentinde yayın yayan TVN kanalında program sunuculuğu yapan Viktoria Marinova, geçtiğimiz Cumartesi günü Tuna Nehri kıyısındaki bir parkta tecavüz edilip, başına sert cisimli vurularak öldürülmüştü. Polis kaynakları, olay yerine yakın bir yerde ikamet eden Romanya ve Moldova vatandaşlığına sahip bir kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Tutuklanan şahsın ismi açıklanmazken, şüpheli olduğu gerekçesiyle sorguya alındığı kaydedildi. Polis yetkilileri, genç kadının öldürülmesinin mesleği ile ilgili olduğu konusunda ellerinde herhangi bir bulgu olmadığını kaydetti. Cinayetle ilgili bir kişinin gözaltına alındığı kaydedildi. Polis tarafından tutuklanan şüphelinin Romen olduğu ve aynı zamanda Moldova vatandaşlığı bulunduğunu bildirildi.

Marinova, iş insanları ve siyasetçilerle bağlantılı olan Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını araştırıyordu. Meslektaşları Marinova’yı disiplinli, hırslı ve adalet duygusu yüksek biri olarak tanımlıyordu.