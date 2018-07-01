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01 Temmuz 2018 Pazar 16:54

Bulgaristan’da Türk aile kaza yaptı: 4 ölü

Bulgaristan’da meydana gelen trafik kazasında Almanya’dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Bulgaristan'da Türk aile kaza yaptı: 4 ölü
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Bulgaristan’da meydana gelen trafik kazasında Almanya’dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.

Bulgaristan’da Filibe şehri yakınlarında Trakya Otobanı’nda meydana gelen trafik kazasında, Almanya’dan Türkiye giden gurbetçi aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Filibe polisi, hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının isimlerini açıklamazken Almanya plakalı Volkswagen marka araçta bulunan 3 kadının ve 2 yaşında bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi. Aynı araçta bulunan 3 kişinin de ağır yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındıkları kaydedildi.

Polis kaynakları, gurbetçi ailenin kullandığı aracın Bulgar plakalı bir kamyonete arkadan çarptığını belirtti.
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