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03 Temmuz 2018 Salı 15:24

Bulgaristan’daki kazada ölen 4 kişilik gurbetçi aile gözyaşları son yolculuklarına uğurlandı

Almanya’dan Türkiye gelirken Bulgaristan’da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 4 gurbetçi gözyaşları içinde Uşak’ta ebediye uğurlandı.Almanya’nın Osnabrück kentinden Türkiye’ye gelmek için yola çıkan ve Bulgaristan’ın...

Bulgaristan'daki kazada ölen 4 kişilik gurbetçi aile gözyaşları son yolculuklarına uğurlandı
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Almanya’dan Türkiye gelirken Bulgaristan’da geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybeden 4 gurbetçi gözyaşları içinde Uşak’ta ebediye uğurlandı.

Almanya’nın Osnabrück kentinden Türkiye’ye gelmek için yola çıkan ve Bulgaristan’ın Filibe şehri yakınlarında trafik kazası geçiren gurbetçi aileden hayatını kaybeden Ayşe, Hatice, Maide Gümüş ve 3 yaşındaki Berat Karacan’ın cenazeleri sabaha karşı Uşak’ın Banaz ilçesine getirildi. Banaz Dilek Camii’nde öğlene namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından cenazeler Banaz’a bağlı Kızılcaören köy mezarlığına defnedildi.

Acılı aile yakınlarını Banaz Kaymakamı İrfan Demiröz teselli ederken, merhumların yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Kazadan yaralı olarak kurtulan ve hayatını kaybeden minik Berat Karacan’ın babası Cemal, annesi Rukiye ve ablası Belinay Karacan tedavileri Bulgaristan’da devam ettiği için cenazeye gelemedi.
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