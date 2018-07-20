Bulgaristan’nın Türkiye sınırında veba görüldü

Bulgaristan’nın Türkiye sınırındaki iki yerleşim yerinde küçükbaş hayvanlarda vebaya rastlanması üzerine 4 bin koyun ve keçi itlaf edildi.Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan iki yerleşim yerindeki...

Bulgaristan’nın Türkiye sınırındaki iki yerleşim yerinde küçükbaş hayvanlarda vebaya rastlanması üzerine 4 bin koyun ve keçi itlaf edildi.

Bulgaristan’ın Türkiye sınırına yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan iki yerleşim yerindeki küçükbaş hayvanlarda PPR hastalığına (koyun-keçi vebası) rastlanması üzerine 4 bin koyun ve keçi itlaf edildi.

Türkiye sınırındaki Burgaz iline bağlı Boliarovo ilçe merkezi ve bu ilçeye bağlı Şarkovo köyünde görülen veba hastalığı yüzünden hayvanlarının telef edilmesini protesto eden besiciler, Tarım Bakanlığı uzmanlarının çiftliklerine gitmelerini ve inceleme yapmalarını engellemeye çalıştı.

Besiciler protesto gösterisi yaptı

Önceki gün başkent Sofya’da düzenledikleri gösteriler sırasında Bakanlar Kurulu binasına zorla girmeye çalışan hayvan sahipleri, polisin engeliyle karşılaşmıştı. Besiciler, yetkililerin zamanında önlem almadığını iddia ederek, telef edilen her bir hayvan için ödenen tazminat miktarının düşük olduğunu savunuyor.

Bakan yardımcısı görevden alındı

Başbakan Boyko Borisov, protestoların yayılmasını önlemek amacıyla Tarım Bakanı Yardımcısı Tsvetan Dimitrov’u görevden aldı. Borisov ayrıca Tarım Bakanlığındaki iki müdürlüğün yöneticisinin ve bir de bakan danışmanının görevden uzaklaştırılmasını istedi.

AB kurumlarından yaptırım bekleniyor

Bulgar yetkililer, küçükbaş hayvanlarda görülen veba hastalığı nedeniyle ülkedeki besicilerle problemler yaşamaya devam ederken, Avrupa Birliği (AB) kurumları ile de görüşmeleri sürdürerek olası yaptırımların kapsamını virüsün yayıldığı yerleşim birimleri ile sınırlı kalması için çaba harcıyor.

Hastalığın görüldüğü bölgelerden peynir, süt ve et ihracatının yasaklanması bekleniyor.