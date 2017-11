Burçin Kul cinayetinde kan donduran itiraflar

Eskişehir’de 4 yıldır kayıp olarak aranan ve oluşturulan özel polis ekibinin çalışmaları sonucu ortaya çıkartılan Burçin Kul cinayetinin zanlısı Levent Duran, olayı eşine yapılan sarkıntılıktan dolayı işlediğini iddia ederek kan donduran itiraflarda bulundu.



Loading...

Tutuklanan zanlının ifadesine göre; Burçin Kul, bundan 4 yıl önce 36 yaşındayken Eskişehir’deki arkadaşı Levent Duran’ın evine geldi. Bir süre evde misafir olarak kalan Kul, iddialara göre arkadaşının eşi S.D.’ye sarkıntılık yaptı. Bunun üzerine Duran, arkadaşının bıçaklayarak öldürdü ve evinin banyosunda 5 parçaya ayırdı. Evdeki kan izlerini serbest kalan Duran’ın baldızı Yasemin C. temizlerken, ceset evin bahçesine gömüldü. Kul ailesi bu sırada oğullarının kaybolduğunu polis ekiplerine bildirdi. 2013 yılında kimsenin şüphelenmemesi için Kurban Bayramı’nı tercih eden Levent Duran, kayınbiraderi ile evinin bahçesindeki cesedi poşet ile Bozdağ Mevkii’ne götürerek gömdü. 4 yıldır kayıp olarak aranan Burçin Kul’un öldürülmüş olduğunu değerlendiren Eskişehir Emniyeti, Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu bünyesinde özel bir ekip kurarak çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Burçin Kul’un Levent Duran’ın evinde kaldığını saptayan ekipler, Duran’ı gözaltına aldı. Gözaltındayken her şeyi itiraf eden Duran, cesedi gömdüğü alanı polis ekiplerine gösterdi. Burada yapılan kazıda, Burçin Kul’a ait olduğu değerlendirilen kemiklere rastlandı. İtiraf neticesinde Duran ile birlikte kayınbirader Yalçın K. ve baldız Yasemin C. adliyeye sevk edildi. 3 şahıstan Yalçın K. ve Yasemin C. adli kontrol kararıyla serbest kalırken, Levent Duran tutuklandı.