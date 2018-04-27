Burdur’da kaçak kazı operasyonu

Burdur’un Kemer ilçesinde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 1 kişi Roma Dönemi’ne ait bronz kap ve kazı aletleri ile yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Kemer ilçesi Dikmentepe mevkiinde 1....

Burdur’un Kemer ilçesinde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapan 1 kişi Roma Dönemi’ne ait bronz kap ve kazı aletleri ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur İl Jandarma Komutanlığı görevlileri Kemer ilçesi Dikmentepe mevkiinde 1. derece sit alanında izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye operasyon düzenledi. Operasyonda, M.A. Roma Dönemi’ne ait bronz kap ve kazıda kullandığı kürek, 2 adet kazma, çekiç ve 2 adet metal arama çubuğu ile yakalandı. Burdur Cumhuriyet Savcısının talimatı ile malzemelere el konulurken, şüpheli M.A. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.