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25 Nisan 2018 Çarşamba 12:03

Burdur’da tarihi eser operasyonu

Burdur’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemi’ne ait 120 santim boyunda kadın bitemli heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Burdur'da tarihi eser operasyonu
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Burdur’da jandarma tarafından yapılan operasyonda Roma Dönemi’ne ait 120 santim boyunda kadın bitemli heykel ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheli serbest bırakıldı.

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.D. ve M.T. isimli şüphelilerin Antalya’dan getirdikleri tarihi eseri Burdur’da satacakları istihbaratı üzerine harekete geçti. Dün öğle saatlerinde Burdur-Karamanlı yolu üzeri mermer ocakları mevkiinde şüphelilere ait aracı durduran jandarma ekipleri araçta yaptıkları aramada Roma Dönemi’ne ait 120 santim boyunda kadın bitemli heykel ele geçirdi.

O.D. ve M.T. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken tarihi esere al konularak araç yedi emin otoparkına çekildi.
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