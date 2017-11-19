Burhaniye’de asansörde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Olay, Hacı Ahmet Mahallesi Pazarbaşı Konaklarında meydana geldi. İsimi öğrenilmeyen kadın asansöre binip aşağıya inmek istedi. Hareket eden asansör bir anda durdu. Kadının asansörde mahsur kaldığını gören apartman sakinleri itfaiyeden yardım istediler. Ekiplerin müdahalesi ile kadın asansörden çıkartılırken, büyük korku yaşadığını söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

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