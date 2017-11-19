Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde asansörde mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık süren çalışması sonucu kurtarıldı.Olay, Hacı Ahmet Mahallesi Pazarbaşı Konaklarında meydana geldi. İsimi öğrenilmeyen kadın asansöre binip aşağıya inmek istedi. Hareket eden asansör bir anda durdu. Kadının asansörde mahsur kaldığını gören apartman sakinleri itfaiyeden yardım istediler. Ekiplerin müdahalesi ile kadın asansörden çıkartılırken, büyük korku yaşadığını söyleyerek ekiplere teşekkür etti.
Burhaniye’de asansörde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde asansörde mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık süren çalışması sonucu kurtarıldı.Olay, Hacı Ahmet Mahallesi Pazarbaşı Konaklarında meydana geldi. İsimi öğrenilmeyen kadın asansöre binip...