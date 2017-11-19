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19 Kasım 2017 Pazar 15:20

Burhaniye’de asansörde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde asansörde mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık süren çalışması sonucu kurtarıldı.Olay, Hacı Ahmet Mahallesi Pazarbaşı Konaklarında meydana geldi. İsimi öğrenilmeyen kadın asansöre binip...

Burhaniye'de asansörde mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı
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Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde asansörde mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerinin 15 dakikalık süren çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, Hacı Ahmet Mahallesi Pazarbaşı Konaklarında meydana geldi. İsimi öğrenilmeyen kadın asansöre binip aşağıya inmek istedi. Hareket eden asansör bir anda durdu. Kadının asansörde mahsur kaldığını gören apartman sakinleri itfaiyeden yardım istediler. Ekiplerin müdahalesi ile kadın asansörden çıkartılırken, büyük korku yaşadığını söyleyerek ekiplere teşekkür etti.

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