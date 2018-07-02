Balıkesir’in Edremit ilçesinde midibüsle kamyonun çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi ile Burhaniye ilçesi arası yolcu taşımacılığı yapan, Süha Ü idaresindeki 10 M 26030 plakalı minibüs, Koca Seyit Havalimanı kavşağında Ahmet Ç yönetimindeki 35 YDA 81 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen midibüste, sürücü ve 9 yolcu yaralandı. Yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından araç içinden çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Burhaniye’de kamyon minibüse çarptı 10 yaralı
Balıkesir’in Edremit ilçesinde midibüsle kamyonun çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi ile Burhaniye ilçesi arası yolcu taşımacılığı yapan, Süha Ü idaresindeki 10 M 26030 plakalı minibüs, Koca Seyit...