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02 Temmuz 2018 Pazartesi 01:27

Burhaniye’de kamyon minibüse çarptı 10 yaralı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde midibüsle kamyonun çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi ile Burhaniye ilçesi arası yolcu taşımacılığı yapan, Süha Ü idaresindeki 10 M 26030 plakalı minibüs, Koca Seyit...

Burhaniye'de kamyon minibüse çarptı 10 yaralı
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Balıkesir’in Edremit ilçesinde midibüsle kamyonun çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi ile Burhaniye ilçesi arası yolcu taşımacılığı yapan, Süha Ü idaresindeki 10 M 26030 plakalı minibüs, Koca Seyit Havalimanı kavşağında Ahmet Ç yönetimindeki 35 YDA 81 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle devrilen midibüste, sürücü ve 9 yolcu yaralandı. Yaralılar Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından araç içinden çıkartılarak olay yerine gelen sağlık ekiplerince Burhaniye ve Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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