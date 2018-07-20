Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla atarak ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde E-87 karayolu bir AVM kavşağında meydana gelen kazada, sürücü isimi öğrenilemeyen 34 SHB 15 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarparak takla atıp ters döndü. Kazada araç içinde sıkışan sürücü itfaiye amirliği ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Burhaniye’de otomobil takla atıp ters döndü: 1 yaralı
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla atarak ters döndü. Kazada, 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde E-87 karayolu bir AVM kavşağında meydana gelen kazada, sürücü isimi öğrenilemeyen...