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17 Ekim 2018 Çarşamba 10:47

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Bylock kullandığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
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Bursa merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda Bylock kullandığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullandıkları tespit edilen şüpheliler hakkında arama kararı çıkardı. Kararla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Bursa merkezli İstanbul, Kocaeli, Van ve Hatay’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, emniyetteki sorguları sürüyor.
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