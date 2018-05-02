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02 Mayıs 2018 Çarşamba 10:47

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 eski polise gözaltı

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek ihraç ya da men edilen polislerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 eski polis gözaltına alındı.

Bursa merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 27 eski polise gözaltı
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Bursa merkezli 5 ilde FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilerek ihraç ya da men edilen polislerin yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 27 eski polis gözaltına alındı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önce örgütle bağlantıları olduğu tespit edilerek meslekten men ya da ihraç edilen 30 polis hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Söz konusu kararla birlikte Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Bursa merkezli olmak üzere Kütahya, Balıkesir, Eskişehir ve Mersin olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 30 kişiden 27’si gözaltına alındı. Gözaltına alınan eski polisler ifadeleri alınmak üzere Bursa TEM Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.
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