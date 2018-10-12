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12 Ekim 2018 Cuma 10:35

Bursa sokaklarında ‘Çökertme 1’ operasyonu

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 600 polis katılımıyla şehirde ‘Çökertme 1’ uygulaması yaptı. Uygulamada uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 kişiye adli işlem yapılırken, 436 şahıs ile 104 araç arandı.Bursa İl Emniyet...

Bursa sokaklarında ‘Çökertme 1' operasyonu
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Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri 600 polis katılımıyla şehirde ‘Çökertme 1’ uygulaması yaptı. Uygulamada uyuşturucu kullanıcısı olduğu tespit edilen 8 kişiye adli işlem yapılırken, 436 şahıs ile 104 araç arandı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, şehirdeki huzur ve güven ortamının daha iyi şartlarda devam etmesi için 600 polis memuruyla ‘Çökertme 1’ uygulaması yaptı. Bursa’nın merkez Osmangazi ve Yıldırım ilçelerine bağlı çok sayıda mahallede yapılan uygulamaya özel harekat polisi de katılırken uygulama havadan da görüntülendi.

Sabah saatlerinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelen Emniyet Müdürü Osman Ak, akşam saatlerinde de mahallelerde huzur uygulaması yaptı. Uyuşturucu ile mücadelede olduğu gibi adi suçlarla da mücadele eden emniyet güçleri şüpheli şahısların kimliklerini kontrol ederek arabalarda arama yaptı.

Uygulama 2 ayrı drone ile havadan da görüntülendi. Uygulamada toplam 436 şahıs ile 104 araç incelendi. Uygulamada aynı zamanda bir miktar esrar, metamfetamin ve bonzai de ele geçirilirken uyuşturucu madde kullandığı tespite edilen 8 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

‘Çökertme 1’ ismiyle yapılan huzur uygulamasında park ve bahçeler ile kıraathaneler de kontrol edildi. Polis ekipleri vatandaşları uyuşturucu konusunda duyarlı olmaya davet ederek narkotem ihbar hattı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Gece saat 23.30’a kadar süren huzur operasyonunun devam edeceği öğrenildi.
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