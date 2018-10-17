Bursa’da 369 araca 80 bin lira ceza

İçişleri Bakanlığının hazırlayıp 81 ile gönderdiği jandarma ve polis ekiplerinin tamamının trafikte ceza yazabilmesi hakkındaki genelgeyle birlikte kollar sıvandı. Ceza kesmeye başlayan polis ekipleri trafikte cep telefonuyla konuşan, trafiği tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirip makas atan, emniyet kemerini takmayan sürücülere ceza yağdırdı. Ekipler kısa sürede 369 araca yaklaşık 80 bin lira ceza yazdı.

İçişleri Bakanlığı trafikteki düzenin sağlanması ve sürücülerin kurallara daha iyi uyması için jandarma ve bütün polis ekiplerinin trafik cezası kesmesiyle ilgili bir genelge yayınladı. 81 ile gönderilen genelgenin ardından saha çalışmaları başladı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, bünyesindeki polislerin tamamına konuyla ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapıp ’Trafik Kural İhlali Tespit Tutanağı’ dağıttı. Tutanakların dağıtılmasıyla birlikte ekipler kolları sıvadı. Trafikte adeta bir radar gibi kural ihlallerini tespit eden ekipler sürücülere ceza yağdırdı. Özellikle motosikletli yunus timleri kentteki huzur ortamının sağlanması ile ilgili devriye attıkları sırada sürücüleri sık sık kurallara uymaları konusunda uyardı, uymayan sürücülere ise ceza yazdı.

Uygulamanın hayata geçmesiyle birlikte trafik polisi dışındaki polislerin de ceza yazdığını gören sürücüler önce neye uğradığını şaşırdı. Gerekli bilgilendirmelerin ardından sürücüler daha dikkatli olacaklarını ifade etti. Seyir halindeyken telefonla konuşan bir sürücü, "Yunusları karşımda görünce çok şaşırdım. Acil bir durum için telefonla konuştum, ama yasak olduğunu biliyorum. Sürekli birilerinin ceza yazabileceğini bilmek caydırıcı olabilir. Uygulamayı çok yerinde buluyorum. Bundan sonra daha dikkatli olacağım" dedi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü genelgenin yayınlanması ve gerekli bilgilendirmelerin ardından başladığı saha çalışmaları kapsamında 369 araca yaklaşık 80 bin lira ceza kesti. Özellikle cep telefonuyla konuşan sürücülere kesilen cezalarla trafikte gerekli güven ortamının sağlanması ve sürücülerin daha dikkatli olması planlanıyor.