Bursa’da 70 dönüm arpa ve buğday ekili alan yandı

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi’nde çıkan yangında 70 dönüm arpa ve buğday ekili alan ile 3 dönüm ormanlık alan yandı.Edinilen bilgiye göre, Büyükorhan ilçesi Kınık ve Hemşeriler Mahallesi Seki Tepesi mevkiinde henüz...

Bursa’nın Büyükorhan ilçesi Kınık Mahallesi’nde çıkan yangında 70 dönüm arpa ve buğday ekili alan ile 3 dönüm ormanlık alan yandı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükorhan ilçesi Kınık ve Hemşeriler Mahallesi Seki Tepesi mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden tarla sahipleri, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. Büyükorhan, Orhaneli ve Harmancık ilçesi itfaiye ekiplerinin de müdahale ettiği yangında yaklaşık 70 dönümlük arpa ve buğday ekili alan ve 3 dönümlük ormanlık alan yandı.