Bursa’da "Çökertme 2" harekatı

Bursa polisi ‘Çökertme 2’ uygulaması kapsamında dağda, tepede uyuşturucu madde aradı. Çok sayıda polisin katıldığı uygulamada özel harekat ekipleri ormanlık alanları didik didik ararken İl Emniyet Müdürü Osman Ak uygulamayı yerinde takip etti.

Bursa polisi, İl Emniyet Müdürü Osman Ak’ın talimatıyla uyuşturucu ve adi suçlarla mücadele kapsamında kentin birçok bölgesinde uygulama başladı. Çökertme ismiyle başlatılan uygulamaların ikincisi çok sayıda polisin katılımıyla Değirmenönü Mahallesi’nde yapıldı. Operasyona katılan özel harekat polisleri ormanlık alanları didik didik ederek uyuşturucu madde aradı. Aramalar sırasında alkol alan bir gruba denk gelen ekipler grubu dağıttı.

Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak uygulamayı bizzat yerinde takip etti. Müdür yardımcıları ile birlikte mahalleye gelen Ak, muhtar ve mahalleli ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Osman Ak hem muhtara hem de mahalleliye emniyet olarak yaptıkları çalışmaların devam edeceğini, özellikle uyuşturucu ile mücadelede ciddi önlemler alındığını, ekiplerin sürekli görev başında olduğunu ifade ederek kendilerine destek olunmasını istedi.

Yollarda oluşturulan kontrol noktalarını da ziyaret eden Osman Ak, uygulama ile ilgili bilgi aldı. Trafik uygulama noktasında ehliyetsiz bir dolmuş şoförüne cezai işlem uygulanırken şehir içi dolmuşu da çekici yardımıyla kaldırıldı. Uygulama gece geç saatlere kadar devam etti.