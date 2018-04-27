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27 Nisan 2018 Cuma 11:13

Bursa’da FETÖ operasyonu: 6’sı muvazzaf asker 13 gözaltı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 7 kişi ile örgüt ile bağlantısı olan 6 muvazzaf asker TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı 7 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, askerlerin sorgusu devam ediyor.

Bursa'da FETÖ operasyonu: 6'sı muvazzaf asker 13 gözaltı
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandığı tespit edilen 7 kişi ile örgüt ile bağlantısı olan 6 muvazzaf asker TEM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alındı. ByLock kullanıcısı 7 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, askerlerin sorgusu devam ediyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında farklı meslek gruplarına mensup 7 kişinin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Konuyla ilgili araştırma yapan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ikametleri tespit edilen şahıslara yönelik baskın düzenledi. Baskında gözaltına alınan 7 kişi ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yine Bursa TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan bir başka baskında FETÖ ile bağlantısı olduğu tespit edilen 6 muvazzaf asker gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyete götürülen askerlerin işlemleri devam ediyor.
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