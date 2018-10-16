Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan 16 eski askeri öğrenciden 14’ü yakalandı. Firari 2 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) mensubu olduğu tespit edilen 16 eski askeri okul öğrencisi hakkında arama kararı çıkardı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri kararın ardından harekete geçerek şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. Baskında hakkında arama kararı bulunan 16 kişiden 14’ü gözaltına alındı. TEM ekipleri firari 2 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.
Bursa’da FETÖ operasyonu: eski 14 askeri öğrenci gözaltında
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ-PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında arama kararı bulunan 16 eski askeri öğrenciden 14’ü yakalandı. Firari 2 FETÖ şüphelisinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.