Bursa’da FETÖ sanıklarından rüşvet alındı iddiası

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi işadamlarından rüşvet alarak açılan davalarla ilgili delilleri kararttıkları iddia edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi işadamlarından rüşvet alarak açılan davalarla ilgili delilleri kararttıkları iddia edilen 9 kişiyi gözaltına aldı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları için haklarında dava açılan bazı işadamlarının rüşvet vererek kendileri hakkında açılan dava dosyalarında delil kararttığı iddiasıyla yapılan ihbar üzerine alarma geçti. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü konuyla ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verdi. Başsavcılık tarafından konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ihbarda ismi geçen aralarında avukat ve iş adamlarının bulunduğu çok sayıda kişi teknik takibe alındı. Yaklaşık 7 ay süren teknik takibin ardından iş adamları hakkında açılan davaların delillerini kararttıkları ve rüşvet aldıkları iddia edilen 9 kişiye baskın düzenlendi. Önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yapan ekipler 9 kişiyi gözaltına aldı.

İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne getirilen zanlılardan 8 tanesi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayları organize ettiği iddia edilen E.E.Ç. isimli kişinin emniyetteki 32 saatlik sorgusunun ardından hakkındaki iddiaları kabul etmeyerek her şeyi yardım amacıyla yaptığını söylediği bildirildi. Öte yandan E.E.Ç.’nin kendini FETÖ sanıkları ile savcı ve hakimlere milletvekili akrabası olarak tanıttığı iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen aralarında avukatların da bulunduğu 8 kişiden 5’i tutuklanırken 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.