ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:08

Bursa’da hırsızların yeni gözdeleri otomobiller

Bursa’da hırsızlar otomobillere dadandı. Son olarak bir otomobilden çok sayıda iş makinesi çalan hırsızlar polisi alarma geçirdi.Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Hırsızlar 74 DF 494 plakalı otomobilin...

Bursa'da hırsızların yeni gözdeleri otomobiller
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Bursa’da hırsızlar otomobillere dadandı. Son olarak bir otomobilden çok sayıda iş makinesi çalan hırsızlar polisi alarma geçirdi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Hırsızlar 74 DF 494 plakalı otomobilin kapılarını açarak araç içerisinde bulunan 5 adet lokma takımı, 15 adet şarjlı matkap, 6 adet hilti, 3 adet sunta kesme makinesi, 10 adet elektronik ölçüm cihazını çaldı. Araç sahibi durumu fark edince polise bilgi verdi. Olay yerine gelerek araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri söz konusu malları satın alan şahsa ulaştı. R.Ö. isimli şahıstan malları geri alan ekipler şahsı da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Şahıs ifadesinin ardından serbest kalırken söz konusu çalıntı mallar ise sahibine teslim edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku