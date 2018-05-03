Bursa’da hırsızların yeni gözdeleri otomobiller

Bursa’da hırsızlar otomobillere dadandı. Son olarak bir otomobilden çok sayıda iş makinesi çalan hırsızlar polisi alarma geçirdi.Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Hırsızlar 74 DF 494 plakalı otomobilin...

Bursa’da hırsızlar otomobillere dadandı. Son olarak bir otomobilden çok sayıda iş makinesi çalan hırsızlar polisi alarma geçirdi.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Gülbahçe Mahallesi’nde meydana geldi. Hırsızlar 74 DF 494 plakalı otomobilin kapılarını açarak araç içerisinde bulunan 5 adet lokma takımı, 15 adet şarjlı matkap, 6 adet hilti, 3 adet sunta kesme makinesi, 10 adet elektronik ölçüm cihazını çaldı. Araç sahibi durumu fark edince polise bilgi verdi. Olay yerine gelerek araştırma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri söz konusu malları satın alan şahsa ulaştı. R.Ö. isimli şahıstan malları geri alan ekipler şahsı da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü. Şahıs ifadesinin ardından serbest kalırken söz konusu çalıntı mallar ise sahibine teslim edildi.