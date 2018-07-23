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23 Temmuz 2018 Pazartesi 11:18

Bursa’da kadını metrelerce yerde sürüklediler

Bursa’da araçları ile kapkaç yapan şahıslar, çantasını çaldıkları kadını metrelerce yerde sürükledi.

Bursa'da kadını metrelerce yerde sürüklediler
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Bursa’da araçları ile kapkaç yapan şahıslar, çantasını çaldıkları kadını metrelerce yerde sürükledi.

Olay, Bursa’nın Nilüfer ilçesi İzmir yolunda bir iş merkezinin otoparkında meydana geldi. Aracını park eden kadın, bagajdan eşyalarını almaya çalıştığı sırada yanına beyaz bir otomobil yanaştı. Çantayı tutup gaza basan şahıslar, çantasını kaptırmamak isteyen kadını metrelerce yerde sürükledi.

Eşinin gasp edildiğini gören adam da aracın peşinden koşmak istedi. Ancak o da ayağı takılıp yere düştü. Olay sonrası polis ekipleri tarafından yakalanan 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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