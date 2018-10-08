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08 Ekim 2018 Pazartesi 20:06

Bursa’da kaza: 2 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı.Kaza Alanyurt Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan Özcan idaresindeki 16 NKH 04 plakalı otomobil ile Mehmet Beşir’in kullandığı 16 GS 472...

Bursa'da kaza: 2 yaralı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı, iki kişi yaralandı.

Kaza Alanyurt Esenler Caddesi üzerinde meydana geldi. Kenan Özcan idaresindeki 16 NKH 04 plakalı otomobil ile Mehmet Beşir’in kullandığı 16 GS 472 plakalı araç çarpıştı. Kazada sürücü Mehmet Beşir ile Kenan Özcan’ın aracında bulunan kızı yaralandı. Her iki yaralı başka özel araçlarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Maddi hasar alan araçlar vatandaşların yardımıyla yoldan çekildi.
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