Bursa’da minibüs ile cip çarpıştı: 9 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde içinde öğrencilerin de olduğu yolcu minibüsü ile cipin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Orhangazi-İznik karayolu Üreğil Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhangazi’den aldığı bir kısmı dershane öğrencisi olan yolcularını Keramet Mahallesi’ne götürmek isteyen Hüseyin Yel (50) yönetimindeki 16 RCP 71 plakalı minibüs, Üreğil Kavşağı yakınlarında yakıt almak üzere akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt aldıktan sonra yeniden karayoluna çıkmak isteyen minibüse, İznik istikametinden Orhangazi istikametine seyreden Tuğba İsmailçebi (29) yönetimindeki 16 NZR 61 plakalı cip çarptı. Savrulan her iki araç yolun karşı şeridine sürüklendi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada minibüs sürücüsü Hüseyin Yel, araçta yolcu olarak bulunan Naşit Kuzu (71), dershaneden eve döndükleri öğrenilen R.Ç. (15) ve C.D. (17) adlı öğrenciler ile cip sürücüsü Tuğba İsmailçebi, annesi Rabia İsmailçebi, kardeşleri Büşra İsmailçebi (25), Esra İsmailçebi (18) ve kuzeni Hale İsmailçebi (34) yaralandı. Kaza yerine ambulanslar ile itfaiye bünyesindeki kesici aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Kaza sebebiyle Orhangazi-İznik karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.



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Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.