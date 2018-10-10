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10 Ekim 2018 Çarşamba 03:41

Bursa’da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi

Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda yaşanan toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle 17 öğrenci hastanelik oldu. Yurttaki yemeklerin taşeron bir şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi.Olay, Uludağ Üniversite’sinde...

Bursa'da öğrenci yurdunda gıda zehirlenmesi
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Bursa’da Uludağ Üniversitesi kampüsünde bulunan KYK kız öğrenci yurdunda yaşanan toplu gıda zehirlenmesi nedeniyle 17 öğrenci hastanelik oldu. Yurttaki yemeklerin taşeron bir şirket tarafından hazırlandığı öğrenildi.

Olay, Uludağ Üniversite’sinde meydana geldi.İddiaya göre, kampüs içerisinde bulunan Halime Hatun Öğrenci Yurdunda akşam yemeğinde "irmik tatlısı" yiyen bazı öğrenciler mide bulantısı yaşadı. Mide bulantısı, ateş, ishal gibi şikayetleri bulunan öğrencilerden 4’ü kendi imkanları ile 13 öğrenci ise ambulans ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

"17 öğrenci hastaneye kaldırıldı"

Mide bulantısı, ishal ve baş dönmesi yaşayan 4 öğrenci kendi imkanları ile hastaneye gitti. Hastanede tedavi edildikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesinin üzerine yurda çok sayıda ambulans sevk edildi. Mide bulantısı yaşayan 13 üniversite öğrencisi, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan müdahale sonrası 8 öğrenci taburcu edilirken, 9 öğrencinin ise kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutularak tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan Kız Öğrenci yurdu önünde ambulansların hazırda bekletildiği görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğrencilerin yediği yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.
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