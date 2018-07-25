Bursa’da trafik kazası: 4 yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, İnegöl’den Alanyurt’a seyir halinde olan Yunus G. idaresindeki 16 UG 688 plakalı özel otomobil, Cumhuriyet Mahallesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mustafa Ç. yönetimindeki 16 DK 214 plakalı özel otomobille çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savruldu. 214 plakalı özel otomobil duvara çarparak durabildi. Her iki otomobilin sürücüleri ile 688 plakalı özel otomobilde bulunan 11 yaşındaki Ömer G. ve 83 yaşındaki Muhammed G. yaralandı. 4 yaralı İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, hurdaya dönen araçlar otoparka çekildi.