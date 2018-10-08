Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yüzlerce ecstasy hap ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şüphelilerin ikametlerine ve araçlarına...

Bursa’da yapılan uyuşturucu operasyonunda yüzlerce ecstasy hap ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı ve kullandığı belirlenen şüphelilerin ikametlerine ve araçlarına eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 13 kişi gözaltına alında. İkamet ve araçlarda yapılan aramalarda 100 adet ecstasy hap, 52 gram esrar ve satışa hazır farklı miktarlarda sentetik kannabinoid ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 13 şüpheliden 10’u hakkında uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılırken, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.A., Y.C. ve H.H.A. adliyeye sevk edildi.