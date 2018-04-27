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27 Nisan 2018 Cuma 14:45

Bursa’da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi yüksek miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı.Bursa Narkotik polisi kentin farklı...

Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Bursa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu sattıkları tespit edilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 4 kişi yüksek miktarda uyuşturucu madde ile yakalandı.

Bursa Narkotik polisi kentin farklı noktalarında uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen şahıslara yönelik farklı adreslere baskın düzenledi. Baskında B.F., Ş.D., H.B. ve A.B. isimli 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların ev, araba ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 500 gram sentetik kannabinoid, 100 gram esrar, 30 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan biri tutuklandı.
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