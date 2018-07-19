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19 Temmuz 2018 Perşembe 11:41

Bursa’da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı

Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu bulundurma, kullanma ve ticaretini yapma suçu işledikleri tespit edilen...

Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 13 kişi gözaltına alındı
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Bursa’da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu bulundurma, kullanma ve ticaretini yapma suçu işledikleri tespit edilen şahısların evlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, ele başı H.T., H.Ş., M.A. ve beraberinde 10 kişi gözaltına alındı. Araç ve ikametlerde yapılan aramalarda bir miktar metamfetamin ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 3 bin 135 Türk Lirası ele geçirildi.

13 şahıstan 10’u hakkında kullanmak için uyuşturucu madde satın almak veya bulundurmak suçundan adli işlem yapıldı. Uyuşturucu ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan gözaltına alınan H.T., H.Ş., M.A, emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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