ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ekim 2018 Cumartesi 13:05

Bursa’da yakılarak hayatını kaybeden kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Bursa’da barışmak için buluştuğu sevgilisi tarafından seyir halindeki otomobilde üzerine benzin dökülüp ateşe verildikten sonra yola atılan genç kadının kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yakıldıktan sonra sevgilisi tarafından...

Bursa'da yakılarak hayatını kaybeden kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Bursa’da barışmak için buluştuğu sevgilisi tarafından seyir halindeki otomobilde üzerine benzin dökülüp ateşe verildikten sonra yola atılan genç kadının kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yakıldıktan sonra sevgilisi tarafından arabadan çırılçıplak atılan genç kadının son anlarıyla alakalı yeni görüntülerde, sokaktaki kadına vatandaşların yardım ettiği görülüyor.

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yanarak katledilen kadının anne ve babasını ziyaret etti. Vatansever ailesini Bursa’da bulunan evlerinde ziyaret eden Orhan Sarıbal, her yıl yüzlerce kadının erkekler tarafından öldürülmesinin göz yumulamayacak bir utanç olduğunu söyledi. Sarıbal, "Artık yeter, gerçekten yeter. Biz bu toplumsal meselenin etrafından dolanarak her yıl yüzlerce kadının öldürülmesine göz yumuyoruz. Gelin kanunlardan başlayarak toplumsal bir duruş sergileyelim" dedi.

Bir ülkede hem de her yıl sayısı artarak yüzlerce kadının öldürülmesinin erkek terörü olduğunu açıklayan Sarıbal, "Hiç uzatmayalım ve uyduruk hafifletici gerekçeler aramayalım. Bunun adı erkek terörüdür. Ve bu caniler terör kapsamında yargılanmalı. Ya da bir kadını öldüren cani o yıl işlenen tüm cinayetlerden cezalandırılmalı. Çünkü bir ülkede her yıl yüzlerce kadın, erkekler tarafından öldürülüyorsa, bu seri erkek cinayetidir. Kadınlarımız, kimsesiz, sahipsiz, çaresiz, bırakılamaz. Bu utanç yetmedi mi? Harekete geçmek ve gerçekten bazı şeylerin değişmesi için daha kaç kadının ölmesi gerekiyor’ şeklinde konuştu.

Sarıbal, hükümetin ve ortağının hala ısrarla af kapsamında kadın katilleri, çocuk tacizcileri, hırsızları, uyuşturucu satıcılarını ve dolandırıcıları serbest bırakmaya çalıştığını ileri sürerek, "Peki bu cani de aftan yararlanacak mı? Vatansever ve daha binlerce mağdur acılı ailenin yaşadıkları sizi ilgilendirmiyor mu? Siz affetseniz de bu insanlar nasıl af edecek?" diye sordu.

Gözyaşlarına hâkim olamayan baba Aydın Vatansever, af kararına sert tepki göstererek, bu ve benzeri canilerin başta idam olmak üzere en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Şengül son paylaşımında "Acı vermeden sevilmeliyiz" yazdı

Şengül Vatansever’in sosyal medya hesabından 2 Eylül’de yaptığı son paylaşımı ise herkesi duygulandırdı. Vatansever, sanki başına gelecekleri hissetmişçesine yaptığı paylaşımda, “Mesele sevmek değil azizim, kime sorsam herkes seviyor zaten. Mühim olan güzel sevebilmek, kırmadan, dökmeden, yormadan, acıtmadan” ifadelerini kullandı.

Öte yandan barışmak için buluştuğu sevgilisi tarafından seyir halindeki otomobilde üzerine benzin dökülüp ateşe verildikten sonra yola atılan genç kadının kan donduran yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yakıldıktan sonra sevgilisi tarafından arabadan çırılçıplak atılan genç kadının son anlarıyla alakalı yeni görüntülerde, sokaktaki kadına vatandaşların yardım ettiği görülüyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku