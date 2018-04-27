Bursa’da yangın

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Lalaşahin Mahallesi’nde bir evde çıkan yangın, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. İki katlı müstakil bir binadan dumanlar yükselmeye başladı. Yangını gören vatandaşlar hemen itfaiyeyi aradı. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında alevler bitişik evlere sirayet etmeden söndürüldü. Ekipler bir süre daha soğutma işlemi yaptı. Yüreklerin ağza geldiği olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Ev sahibinin oğlu olduğu öğrenilen lise öğrencisi gencin, yanan staj dosyası için göz yaşı dökmesi yürekleri burktu.