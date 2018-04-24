ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

24 Nisan 2018 Salı 12:12

Büyükçekmece göl havzasına kimyasal atığın bırakıldığı anlar kamerada

İstanbul Büyükçekmece Eskice köyü yolu üzerinde göl havzası olan alana kimyasal katı atığın bırakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü E.G. adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece göl havzasına kimyasal atığın bırakıldığı anlar kamerada
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

İstanbul Büyükçekmece Eskice köyü yolu üzerinde göl havzası olan alana kimyasal katı atığın bırakıldığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan kamyon şoförü E.G. adliyeye sevk edildi.

Büyükçekmece Eskice köyü yol kenarına ve aynı zamanda Büyükçekmece göl havzası olan alana geçtiğimiz gece saat 02.30 sıralarında kimyasal katı atık bırakılmıştı. Bırakılan kimyasal atık ilçede paniğe neden olurken AFAD ekipleri numune alarak inceleme başlatmıştı. Kimyasal atığın göl havzasına bırakıldığı anın ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gece saatlerinde alana giren bir kepçenin kimyasal atığı bölgeye bıraktığı anlar yer alıyor.

Öte yandan, olayla ilgili 3 kişi Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan kamyon şoförü E.G. adliyeye sevk edildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku