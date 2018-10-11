Büyükçekmece’de atık maddeyi boş alana dökerek hayvanların ölümüne neden olanlara dava

Büyükçekmece’de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle koyunların ölümüne neden olduğu iddia edilen tanker şoförü ile ona talimat veren şirket yetkilisi hakkında “hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek” suçundan dava açıldı.

Büyükçekmece’de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle koyunların ölümüne neden olduğu iddia edilen tanker şoförü ile ona talimat veren şirket yetkilisi hakkında “hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek” suçundan dava açıldı.

Büyükçekmece‘de kozmetik atık suyunu TEM otoyolunun yanındaki araziye dökerek bölgede otlayan hayvanların ölümüne neden olduğu iddia edilen tanker şoförü Bülent G. ile ona talimat veren şirket yetkilisi Ramazan K. hakkında “hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek” suçundan dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bülent G.’nin Büyükçekmece Kamiloba civarında aracı durdurarak belirlenemeyen miktardaki atık maddeyi yol kenarına boşalttığı, sürücünün daha sonra yükü teslim etmesi gereken arıtma tesisine giderek yükün tamamını boşaltmış gibi belge aldığı anlatıldı. Atık madde içinde siyanür tespit edildiği belirtilen iddianamede, atık maddenin yakınlardaki dere yatağı ve su birikintisine karıştığı, 9 adet koyunun buradan içtikleri su nedeniyle kısa süre içinde öldükleri aktarıldı. Şüpheliler Ramazan K. ve Bülent G. hakkında “hayvanlara zarar verecek şekilde çevreyi kasten kirletmek” suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapis cezası ve bin gün adli para cezasıyla cezalandırılmaları talep edildi.