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05 Temmuz 2018 Perşembe 12:54

Büyükçekmece’de öldürülen şahsın katillerinden kaçış anı kamerada

Büyükçekmece’de yol kenarında bulunan ceset soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, evli kadınla yaşadığı ilişki sonrası öldürülen kişinin katillerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de öldürülen şahsın katillerinden kaçış anı kamerada
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Büyükçekmece’de yol kenarında bulunan ceset soruşturması kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. İddiaya göre, evli kadınla yaşadığı ilişki sonrası öldürülen kişinin katillerinden kaçış anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 23 Mayıs 2018 saat 09.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, evli olan Hatice K. ile ilişki yaşamaya başlayan Sercan Burgu, kavga ettiği Hatice K.’nin görüntülerini kocası Mahmut K.’ye gönderdi. Mahmut K. ile Hatice K. olay sonrası ayrı yaşamaya başladı. Ancak Burgu, daha sonra Mahmut K. ve kızlarını rahatsız etmeye başladı. Mahmut K.’nin kızlarının okul çıkışında önünü kesen Burgu, kızlara "Annenizi kaçırdığım gibi sizi de kaçıracağım" diyerek tehditte bulundu.

Kızlarından durumu öğrenen Mahmut K., arkadaşlarıyla birlikte Burgu’nun yanına gitti. Burada çıkan tartıma sonrası Mahmut K. ve arkadaşları Burgu’yu kaçırarak öldürdü. Öldürülen Burgu’nun cesedi Kumburgaz gişeleri yanındaki boş alana atıldı.

Olayın ardından çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıları tespit etti. Soruşturma sonrası 4 şüpheli gözaltına alınırken, 1 kişi serbest bırakıldı. Mahmut K.’nin de aralarında bulunduğu 3 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sercan Burgu’nun zanlılardan saklanması ve kaçışı anı ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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