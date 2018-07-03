ASAYİŞ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 10:25

Bylock kullanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

Gaziantep’te (FETÖ/PDY) davasında, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Bylock kullanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Gaziantep’te (FETÖ/PDY) davasında, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep’te 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski öğretmen Ferhat T. ile avukatı katıldı.

ByLock kullanmadığını belirten sanık, "KHK ile kapatılan kurumda çalışmama gelince, başka bir yerde iş bulamadım. Bu kurumda çalışmaya mecbur kaldım. Hiçbir zaman kod adı kullanmadım. Ben suçsuzum" dedi. Mahkemede iddia makamı ise sanığın ByLock kullandığını ve polis memurlarına sohbet abiliği yaptığını söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından, sanık Ferhat T’ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku