Bylock kullanan eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis

Gaziantep’te (FETÖ/PDY) davasında, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Gaziantep’te 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık eski öğretmen Ferhat T. ile avukatı katıldı.

ByLock kullanmadığını belirten sanık, "KHK ile kapatılan kurumda çalışmama gelince, başka bir yerde iş bulamadım. Bu kurumda çalışmaya mecbur kaldım. Hiçbir zaman kod adı kullanmadım. Ben suçsuzum" dedi. Mahkemede iddia makamı ise sanığın ByLock kullandığını ve polis memurlarına sohbet abiliği yaptığını söyledi.

Mahkeme heyeti tarafından, sanık Ferhat T’ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verildi.