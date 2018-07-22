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22 Temmuz 2018 Pazar 13:03

Çad’da terör saldırısı: 18 ölü

Boko Haram terör örgütünün Perşembe günü Çad Gölü’nün yakınındaki Daboua köyüne saldırı düzenleyip, 18 kişiyi katlettiği ortaya çıktı.

Çad'da terör saldırısı: 18 ölü
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Boko Haram terör örgütünün Perşembe günü Çad Gölü’nün yakınındaki Daboua köyüne saldırı düzenleyip, 18 kişiyi katlettiği ortaya çıktı.

Çad polisinden bugün yapılan açıklamaya göre, Boko Haram örgütünün Çad Gölü yakınlarındaki Daboua köyüne düzenlediği saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 10 kadın kaçırıldı. Polis yaptığı açıklamada, “18 kişi boğazı kesilerek öldürüldü, 2 kişi yaralandı ve 10 kadın kaçırıldı” ifadelerini kullandı.

Çad ile birlikte Boko Haram ile mücadele eden Nijer’in savunma bakanlığı, saldırı sonrası bölgeye sınır dışı operasyonu düzenlediklerini ve 10 Boko Haram militanını öldürdüklerini açıkladı. Bakanlık çıkan çatışmada 1 Nijer askerinin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını bildirdi.

Muhammed Yusuf tarafından 2002 yılında Borno eyaletinde kurulan Boko Haram örgütü, en az 20 bin kişiyi öldürdü, en az 2 milyon insanın evini terk etmesine sebep oldu.
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