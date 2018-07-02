ASAYİŞ:
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02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:47

Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice görüntüleyen 2 zanlı tutuklandı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde çalıştıkları iş yerinin tuvaletini kullanan kadınları peçeteyle kamufle ettikleri çakmak kamerayla gizlice görüntüleyen iki çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi...

Çakmak kamerayla tuvalete giren kadınları gizlice görüntüleyen 2 zanlı tutuklandı
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Aydın’ın Kuyucak ilçesinde çalıştıkları iş yerinin tuvaletini kullanan kadınları peçeteyle kamufle ettikleri çakmak kamerayla gizlice görüntüleyen iki çalışan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Kuyucak ilçesi Gencellidere Mahallesi Denizli - Aydın karayolu üzerinde bulunan bir iş yerinin tuvaletini kullanmak isteyen M.O. isimli kadın, tuvaletin içerisinde yerde rulo peçete içinde saklanmış çakmak şeklinde bir gizli kamera olduğunu görünce durumu jandarmaya ihbar etti.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timleri tarafından yapılan çok yönlü titiz araştırma sonucunda, gizli kamera içinde bulunan hafıza kartındaki kayıtlarda iş yerinde çalışan M.Ö.T.’nün videolarda görüntüsünün olduğu belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren jandarma ekipleri, aynı iş yerinde çalışan V.A.’nın da suça karıştığını tespit etti. Gözaltına alınan M.Ö.T. ve V.A.’nın adreslerinde yapılan aramada ele geçen malzemelere el konuldu. İfade işlemlerinin ardından Nazilli Adliyesine sevk edilen iki şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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