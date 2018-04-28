Çakmakla oyun yangına neden oldu

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Dere Baksı Sokak üzerinde evde çekyat üzerinde çakmakla oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Saat 13.15’te çıkan yangın sonrasında dumanlar sokağı kaplarken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Evden çıkan dumanlar üzerine korkulu anlar yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine de yardımcı olmaya çalıştı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Ordu’nun Ünye ilçesinde çakmakla oyun sonucu çıkan yangın çevrede korkuya yol açtı.Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Dere Baksı Sokak üzerinde evde çekyat üzerinde çakmakla oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Saat...

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