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28 Nisan 2018 Cumartesi 14:28

Çakmakla oyun yangına neden oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde çakmakla oyun sonucu çıkan yangın çevrede korkuya yol açtı.Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Dere Baksı Sokak üzerinde evde çekyat üzerinde çakmakla oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Saat...

Çakmakla oyun yangına neden oldu
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Ordu’nun Ünye ilçesinde çakmakla oyun sonucu çıkan yangın çevrede korkuya yol açtı.

Edinilen bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Dere Baksı Sokak üzerinde evde çekyat üzerinde çakmakla oyun oynayan 4 yaşındaki çocuk yangına sebep oldu. Saat 13.15’te çıkan yangın sonrasında dumanlar sokağı kaplarken, çevredeki vatandaşların ihbarıyla itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine geldi. Evden çıkan dumanlar üzerine korkulu anlar yaşayan vatandaşlar, itfaiye ekiplerine de yardımcı olmaya çalıştı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

4 yaşındaki erkek çocuğun çekyatta çakmakla tehlikeli oyunu sonrasında yaşanan yangın olayı sonucu evde maddi hasar oluştu.
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