Çaldığı 29 cep telefonu, 2 tablet ve parayla yakalandı

Burdur’da penceresini zorlayarak girdiği iş yerinden 29 adet cep telefonu 2 adet tablet ve nakit para çalan hırsız, aynı gün içinde çaldığı malzemelerle birlikte polis tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Burdur kent merkezindeki Konak...

Burdur’da penceresini zorlayarak girdiği iş yerinden 29 adet cep telefonu 2 adet tablet ve nakit para çalan hırsız, aynı gün içinde çaldığı malzemelerle birlikte polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Burdur kent merkezindeki Konak Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir iş yerinden bugün saat 03.15 sıralarında 29 adet cep telefonu, 2 adet tablet ve 236 TL nakit paranın çalındığı bilgisini alan emniyet güçleri harekete geçti.

Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polisler tarafından yapılan çalışmada tespit edilen Celal A. operasyonla yakalandı. Celal A.’nın, iş yerinin arka tarafında bulunan pencereyi zorlayarak açıp içeriye girdiği ve malzemeleri çalarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi.

Çalınan malzemeler eksiksiz olarak ele geçirilerek sahibine teslim edildi. Çaldığı malzemelerle birlikte gözaltına alınan Celal A.’nın Burdur Adliyesine sevk edileceği öğrenildi.