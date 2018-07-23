ASAYİŞ:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:52

Çaldığı altınları satamadan yakalandı

Bartın’da girdiği evden 25 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs, altınları elden çıkartmak isterken kıskıvrak yakalandı.İddiaya göre, Derya Özyurt’un evine giren M.G., evden 25 bin lira değerinde 2 altın bilezik, 22 çeyrek altın,...

Çaldığı altınları satamadan yakalandı
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Bartın’da girdiği evden 25 bin liralık ziynet eşyası çalan şahıs, altınları elden çıkartmak isterken kıskıvrak yakalandı.

İddiaya göre, Derya Özyurt’un evine giren M.G., evden 25 bin lira değerinde 2 altın bilezik, 22 çeyrek altın, bileklik ve bir adet altın kolyeyi çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık olayını fark eden Özyurt’un durumu emniyete bildirmesinin ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, M.G. isimli şüpheliye ulaştı. Şüphelinin kimliğinin tespit edilmesinin ardından operasyon için düğmeye basan polis, zanlıyı satmak için hazırlık yaptığı altınlarla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlının çaldığı altınları satmak için kuyumculardan fiyat araştırması yapması ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Altınları kendisine teslim edilen Derya Özyurt, emniyet görevlilerine teşekkür etti.
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