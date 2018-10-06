Çaldığı kamera kayıtları da onu kurtarmadı

Sivas’ta polis, girdiği okulda hırsızlık yapan, yakalanmamak için de güvenlik kamerası kayıtlarını çalan hırsızı farklı güvenlik kamerası kayıtları ile yakaladı.Sivas’ta geçtiğimiz hafta Sivas Anadolu ve Teknik Lisesi’ne girip...

Sivas’ta polis, girdiği okulda hırsızlık yapan, yakalanmamak için de güvenlik kamerası kayıtlarını çalan hırsızı farklı güvenlik kamerası kayıtları ile yakaladı.

Sivas’ta geçtiğimiz hafta Sivas Anadolu ve Teknik Lisesi’ne girip bir miktar para çalan hırsız, yakalanmamak için okulun güvenlik kameralarının kayıtlarının tutulduğu cihazı da çalarak kayıplara karışmıştı. Hırsızın sözde uyanıklığı yakalanmasına engel olamadı. Polis titizlikle yürüttüğü takip sonucu, 5 günde 27 güvenlik kamerasının görüntülerini izlenerek hırsızı yakaladı. Kayseri’de yakalanan A.T isimli hırsız, polis ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartıldı.