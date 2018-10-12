ASAYİŞ:
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12 Ekim 2018 Cuma 15:58

Çaldığı motosikleti satmak için internete ilan verince yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çaldığı elektrikli motosikleti internette bir site üzerinden satmak için ilan veren şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde park halindeki elektrikli motosikletin...

Çaldığı motosikleti satmak için internete ilan verince yakalandı
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Antalya’nın Manavgat ilçesinde çaldığı elektrikli motosikleti internette bir site üzerinden satmak için ilan veren şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aşağı Pazarcı Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde park halindeki elektrikli motosikletin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikleti çalan şahsın aracı internette bir site üzerinden sattığını belirledi. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince ikametinde yakalanan A.Ü. çaldığı motosikleti internet sitesi üzerinden 750 TL’ye sattığını itiraf ederken, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Çalınan elektrikli motosiklet, satın alan kişinin rızası alınmak suretiyle sahibine teslim edildi.
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