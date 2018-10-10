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10 Ekim 2018 Çarşamba 11:43

Çaldıkları bakır malzemeleri satarken kameraya yakalandılar

Kayseri’de, çaldıkları bakır kazan, leğen ve bakır tasları satan 3 kişi, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesinde F.Ç.’nin...

Çaldıkları bakır malzemeleri satarken kameraya yakalandılar
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Kayseri’de, çaldıkları bakır kazan, leğen ve bakır tasları satan 3 kişi, jandarma ekiplerinin dedektif gibi iz sürmesi sonrasında yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesinde F.Ç.’nin evinin eklentisinden 3 adet bakır kazan, 3 adet bakır leğen ve 2 adet bakır tas çalındı. Yapılan ihbar sonrasında çalışma başlatan jandarma ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte dedektif gibi iz sürdü.

Yapılan çalışmalarda zanlıların M.K., M.C. ve A.K. oldukları belirlendi. Zanlılar alınan ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, çalıntı malzemeleri bir hurdacıya sattıklarını ifade etti. Yapılan çalışmalar neticesinde hurdacıya çalıntı malları satan zanlıların kameraya takıldığı ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntülerinde zanlıların bakır malzemeleri sattıktan sonra bin 100 TL parayı aldıkları tespit edildi.

Haklarında işlem başlatılan zanlılar adliyeye sevk edildi.
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