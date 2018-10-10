Çaldıran’da izinsiz eylem yapan 9 kişi gözaltına alındı

Van’ın Çaldıran ilçesinde, 2014 yılında Suriye’nin Kobani ve Rojava bölgelerinde yapılan sözde saldırıları kınamak için izinsiz eylem yaptıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Van’ın Çaldıran ilçesinde, 2014 yılında Suriye’nin Kobani ve Rojava bölgelerinde yapılan sözde saldırıları kınamak için izinsiz eylem yaptıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il merkezi ve ilçelerde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Müdürlüğümüz Çaldıran İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği görevlilerimizce açık kaynak araştırmalarında www.youtube.com.tr isimli sosyal paylaşım sitesinde ‘caldıranajanscaldıran’ isimli youtube kanalında 26 Temmuz 2014 tarihli ‘yürüyüş’ başlığı adı altında yayınlanan Kobani ve Rojava’da sözde saldırıları kınamak amacıyla yapılan yürüyüş ve basın açıklamasına katıldığı ve kanunsuz eylem yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik olarak 9 Ekim 2018 günü yapılan operasyonda toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet ve üst aramalarında 2 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli şahısların işlemleri devam etmektedir” denildi.