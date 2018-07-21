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21 Temmuz 2018 Cumartesi 15:24

Çalınan kedilerini dedektif gibi iz sürüp buldular

Karabük’te iki arkadaş, kendilerine emanet edilen ve apartman içinden alınan scottish fold cinsi kediyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü.Karabük’ün 5000 evler semtinde bir apartmana gelen iki genç, Duman isimli scottish fold cinsi kediyi fark...

Çalınan kedilerini dedektif gibi iz sürüp buldular
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Karabük’te iki arkadaş, kendilerine emanet edilen ve apartman içinden alınan scottish fold cinsi kediyi bulmak için dedektif gibi iz sürdü.

Karabük’ün 5000 evler semtinde bir apartmana gelen iki genç, Duman isimli scottish fold cinsi kediyi fark etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda gençler kediyi önce sevdi ve ardından ise fotoğraf çektirdi. Gece yarısı apartmanda gezen Duman isimli kedilerini göremeyen Hatice Kılıç, arkadaşı Elif Emine Alipek ile birlikte karakola giderek şikayette bulundu. Ardından sabah apartmanın güvenlik kameralara görüntülerini izleyen Kılıç, daha sonra görüntüleri arkadaşlarının sosyal medya hesapları üzerinden yayınlayarak, kedilerinin çalındığını belirterek görenlerin bilgi vermesini istedi.

Kendilerine 3-4 aylığına ödünç olarak bırakılan scottish fold cinsi kedinin sürekli evde durduğunu ve ara sıra apartman içinde gezintiye çıktığını söyleyen Hatice Kılıç, "Karakola giderek gece yarısı şikayette bulundu. Daha sonra güvenlik kamera görüntülerini sosyal medya üzerinden yayınladık. Kolaylıkla satılabilecek bir kedi. Bulmak için her yola başvuracağız" dedi.

Alipek, ise "Genç arkadaşlar belki sevmek adına aldıklarını düşünerek geri getirmelerini istiyoruz. Eğer kendileri geri getirirse şikayetçi olmayacağız" ifadelerini kaydetti.

Dedektif gibi iz sürdüler

Kılıç ve Alipek daha sonra kedinin götürüldüğünü düşündükleri apartmana giderek ellerindeki güvenlik kamera görüntülerini dairelerde oturanlara sordu. Kedinin bulunduğu evi tespit eden ikili araştırmalarının sonucundan mutlu sona ulaştı. Ev sakinleri çocuklarının kediyi apartmanda gezerken bulduklarını ve kediyi beslediklerini söyledi.

Kedilerini buldukları için çok sevinen Kılıç ve arkadaşı hayvanı yanlarına alarak apartmandan ayrıldı.
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