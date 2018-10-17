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17 Ekim 2018 Çarşamba 13:36

Çalınan makinesini bulana ödül verecek

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde devlet desteğiyle besi ahırı yapan emekli öğretmenin hayvanlara yem hazırlamak için satın aldığı yem kırma makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Besici, kullanmaya bile fırsat...

Çalınan makinesini bulana ödül verecek
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Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde devlet desteğiyle besi ahırı yapan emekli öğretmenin hayvanlara yem hazırlamak için satın aldığı yem kırma makinesi, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Besici, kullanmaya bile fırsat bulamadan çalınan makinesini bulanlara ödül vereceğini söyledi.

Alınan bilgilere göre olay, Ekinözü ilçesine bağlı Öztürk Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli öğretmen Mehmet Kuyucu (56), besi ahırı yapmak için devletten destek aldı. Ahır inşaatını tamamlamak üzere olan Kuyucu, hayvanlara yem hazırlamak için yem kırma makinesi satın aldı. Binlerce lira vererek aldığı makineyi kullanacağı günü bekleyen Kuyucu, önceki gün sabah saatlerinde inşaata geldiğinde yem kırma makinesini bıraktığı yerde bulamadı. Ahır inşaatını dolaşan ve çevreyi araştıran Kuyucu, makinesinin izine rastlayamadı. Makinenin çalındığını anlayan Mehmet Kuyucu, durumu hemen polise bildirdi. Ekinözü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede olay yerinde bir araç izi tespit etti. Hırsız ya da hırsızların, yaklaşık 400 kiloluk makineyi kamyonet tarzında bir araca yükleyip olay yerinden kaçtıkları düşünülürken, polis geniş çaplı araştırma başlattı.

Hiç kullanamadığı makinesinin çalınmasıyla üzülen Kuyucu, “Emekli öğretmenim. Emekliliğimde de boş durmamak, çalışmak ve üretmek istedim. Bu ahırı, devletten destek alarak yapıyorum. Ahırda besleyeceğim hayvanlar için aldığım yem kırma makinem çalındı. Bir kez bile kullanmak nasip olmadı. Çok üzüldüm. Makinemi getirene ödül vereceğim. Görenler, duyanlar insanlık namına güvenlik güçlerine haber versin” şeklinde konuştu.
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