ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde 6 gün önce çalınan motosiklet parkta bulundu. Motosikleti çaldığı belirlenen şüphelinin 5 ay hapis cezası nedeniyle arandığı belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, 3 Ekim’de Milli Egemenlik Mahallesi’nde bir evin önünden çalınan motosiklet Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Aşağı Pazarcı Mahallesindeki Asım Okur Parkında bulundu. Motosikleti çaldığı belirlenen O.O. de yakalandı. O.O.’nun GBT sorgusunda Manavgat Asliye Ceza İlamat Masasınca 2 adet hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak suçundan kesinleşmiş 5 ay hapis cezası olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen O.O. tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.