ASAYİŞ:
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07 Ekim 2018 Pazar 09:09

Çalınan musluklar su tesisatçısının uyanıklığı sayesinde bulundu

Amasya’da yeni tamamlanan bir binadaki 6 daireden çok sayıda musluk ve hırdavat malzemelerini söküp internette satışa çıkaran şahsı oyununu o musluklardan bazılarını satın aldığı sırada çalıntı olabileceğinden şüphelenip kamerayla kaydeden uyanık su tesisatçısı ortaya çıkardı.

Çalınan musluklar su tesisatçısının uyanıklığı sayesinde bulundu
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Amasya’da yeni tamamlanan bir binadaki 6 daireden çok sayıda musluk ve hırdavat malzemelerini söküp internette satışa çıkaran şahsı oyununu o musluklardan bazılarını satın aldığı sırada çalıntı olabileceğinden şüphelenip kamerayla kaydeden uyanık su tesisatçısı ortaya çıkardı.

Edinilen bilgiye göre, 10 gün önce internette bir alışveriş sitesinden piyasa değerinin altında musluk satışı olduğunu fark eden su tesisatçısı Kemal Cin (34), muslukları satışa çıkaran N.B. (31) ile temasa geçti. Piyasa değeri yaklaşık bin 500 lira olan muslukların almak için 430 liraya anlaştığı N.B’nin hareketlerinden şüphelenince muslukları saydığı anları cep telefonuyla kaydeden Cin, birkaç gün sonra çevredeki binalardan musluk ve diğer eşyaların çalınıp çalınmadığı konusunda meslektaşları arasında araştırma yaptı. Elindeki muslukların bir binadan çalınanlar olduğunu fark eden Cin, muslukların sahipleriyle birlikte Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine başvurdu.

Muslukların satışını gerçekleştiren ve önceden su tesisatçılığı yapan N.B.’nin adresini bulup evinde arama yapan polisler yaklaşık 4 bin 500 lira değerinde musluk, lavabo bataryaları ve hırdavat malzemelerini tespit etti. Gözaltına alınan şüpheli N.B. emniyette götürüldü.

Kaydettiği o anları anlatan Kemal Cin, "Şüpheli davranıyordu. O yüzden ürünleri teslim alırken videoya kaydettim. O fark etmedi ama ben telefona her şeyi kaydettim. Evinde benim aldığımın 3 katı malzeme çıktı” dedi.
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