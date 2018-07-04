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04 Temmuz 2018 Çarşamba 12:13

Çalınan tır’da 125 bin liralık beyaz eşya ele geçirildi

DÜZCE(İHA) – Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze’den çalındığı ihbarı üzerine Olimpiyat Kavşağında durdurulan tırın dorsesinden yaklaşık 125 bin TL değerinde beyaz eşya çıktı. Olayla ilgili Düzce ve Gebze’de iki kişi gözaltına alındı.

Çalınan tır'da 125 bin liralık beyaz eşya ele geçirildi
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DÜZCE(İHA) – Düzce il Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gebze’den çalındığı ihbarı üzerine Olimpiyat Kavşağında durdurulan tırın dorsesinden yaklaşık 125 bin TL değerinde beyaz eşya çıktı. Olayla ilgili Düzce ve Gebze’de iki kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre Gebze’de dün akşam saatlerinde bir şahıs Gebze Jandarma’ya 53 AZ 265 plakalı beyaz eşya yüklü tır aracının çalındığı yönünde ihbarda bulundu. İhbar sonrası tır Düzce Olimpiyat Kavşağında Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinde durduruldu. Tır’da şoför olan Y. I. gözaltına alındı. Y.I. ilk ifadesinde Bolu Dörtdivan’a gideceği esnada acil şoför arandığını duyması üzerine yol parasını bedavaya getirmek için işi kabul ettiğini ve tırı petrol istasyonundan alarak yola çıktığını, çalıntı durumu olmadığı yönünde polislere bilgi verdi.

Polisin olayı araştırmasının ardından gecenin ilerleyen saatlerinde her iki şoför arasında yoğun bir telefon irtibatı kurulduğundan tır’ın asıl şoförü A. K. ve Y. I. gözaltını alandı. Düzce Emniyet ekipleri içinde yaklaşık piyasa değeri 125 bin lira olan 113 adet beyaz yüklü tırı Gebze Jandarma ekiplerine teslim etti.
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